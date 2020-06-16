Київ та ще 10 регіонів не готові до послаблення карантину, – дані МОЗ

Місто Київ та ще 10 регіонів України станом на 16 червня не відповідають встановленим урядом критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Про це свідчать оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я дані щодо показників для послаблення протиепідемічних заходів регіонів.

Згідно зі статистичною інформацією МОЗ, не готові до послаблення карантину: місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Всі ці регіони не відповідають встановленим урядом показникам щодо кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення (інцидентність): Київ (15,57), Вінницька (18,13), Волинська (37,43), Житомирська (13,75), Закарпатська (24,01), Івано-Франківська (15,14), Львівська (34,29), Рівненська (32,88), Тернопільська (17,15), Чернівецька (31,51) та Чернігівська області (12,42) при нормі 12.