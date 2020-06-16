Чому вовки не гавкають, а дикі кішки нявкають

Складно уявити, як нявкає тигр. Але варто відкрити холодильник, як ваша кішка прилетить на всіх швидкостях до кухні з гучним «мяу». Вовки теж не гавкають, але пройти повз сторожової собаки необлаянным не вийде.

Як же так виходить, що домашні тварини кричать попало, а їх дикі предки німі, як риби? Насправді і ті й інші в природі теж «нявкають» і «гавкають». Але роблять це дикі кішки і вовки будучи кошенятами і цуценятами. Своїм голосом малюки звертають на себе увагу матері. Причому голос дітвора подає тихо, щоб їх почула мати, але не помітили інші хижаки, для яких карапузи — легка здобич.

А ось муркотіти великі кішки не вміють взагалі. Звук, який схожий на муркотіння — приглушений рик.

Отже, котенята виросли і перетворилися в брутальних хижаків. Хтось став королем джунглів, як тигр, хтось- царицею сибірської тайги, як рись. Підсумок один: і ті, і інші нявкати більше ніколи не стануть. Тепер вони — кілери-одиначки, чий головна зброя не тільки ікла і кігті, але і скритність. При такому розкладі видавати зайві звуки — позбавляти себе обіду. Та й з ким розмовляти, якщо ти весь час живеш один?

Винятком з правил є леви. Вони, звичайно, не нявкають, але зате видають безліч різних звуків, спілкуючись з родичами всередині прайду.

Але вовки — зовсім інша річ, вони — командні гравці. Чому ж сірі санітари лісу перестають гавкати? Як виявилося, не перестають. Просто побачити в живу гавкаючий волчара приблизно також легко, як свистячого на горі раку.

Вовки подають голос рідко, виключно в межах лігва і в момент крайньої небезпеки, от і склався міф про їх мовчазності. Причина зберігати мовчання у них та ж, що і у кішок. Якщо ти брешешь як остання собака — будь-яка дичину тебе почує за кілометр.

Зате в постійний репертуар вовка входить виття. Так зграя позначає свою територію і передає повідомлення сусідніх груп.

Але чому ж наші вихованці такі балакучі? Відповідь вразить вас до глибини душі: ми самі їх такими зробили! Гавкіт і нявкання — унікальні способи, які домашні тварини виробили виключно для спілкування з нами!

На відміну від диких котів і вовків, Барсикам та Бобикам більше не потрібно полювати і ховатися, їх головне джерело їжі — господар. Домашні вихованці як би назавжди зависають в дитячому віці, тому що вони не навчилися добувати їжу самостійно і жити поза господаря. А хто не може самостійно добувати їжу?

Правильно — дитинчата. А дитинчата видавати ці звуки вміють, як було сказано вище. Своїм голосом тварини звертають на себе увагу, тим самим сигналізуючи людині про свої бажання.

За фактом, ми залишаємося батьками для своїх вихованців всю їх життя.