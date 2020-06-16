ФСБ зафіксувала зниження рівня радикалізації росіян

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков відзначає зниження рівня радикалізації жителів Росії, від участі в терористичній діяльності відмовилися понад 500 осіб.

“Слід зазначити, що в рамках профілактики, яку ми проводили на території країни спільно з зацікавленими відомствами, структурами, рівень радикалізації населення значною мірою знизився, це факт”, – сказав Бортніков у вівторок на робочій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, “понад 500 осіб було склонено до відмови від участі у цій діяльності”. “Це така штучна робота, яка проводиться з тими особами, які залучалися або були учасниками злочинної діяльності, яка має відношення до терористичної складової”, – заявив директор ФСБ.

Бортніков також розповів, що в Росії в 2019 році було зафіксовано лише чотири злочини терористичної спрямованості. “Наведу статистику за десять років, з 2010 року по сьогоднішній день: якщо в 2010 році було 778 злочинів терористичної спрямованості, то в минулому році – лише чотири”, – сказав Бортніков, який також є головою Національного антитерористичного комітету (НАК).

“Звичайно, ми не можемо гарантувати на сто відсотків, що наша робота буде сприяти повній ліквідації терористичної загрози, але, тим не менш, ми прагнемо до цього”, – сказав Бортніков.

Він зауважив, що в результаті роботи НАК “ціною, на превеликий жаль, великих проблем і втрат, нам вдалося в десятки разів знизити прояви терористичної спрямованості в країні, насамперед на території Північного Кавказу”.

Бортніков звернув увагу, що в результаті ліквідації бандпідпілля на Північному Кавказі в Росії вдалося забезпечити безпеку проведення таких великих міжнародних форумів і змагань, як Універсіада 2013 року в Казані, Олімпіада 2014 року в Сочі, чемпіонат світу 2018 року з футболу та ряд інших заходів.