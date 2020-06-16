Нардеп: Герб Києва належить приватній особі

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявляє, що герб української столиці насправді належить приватній особі. Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, герб належить колишньому співробітникові Київської обласної держадміністрації Соломинському Юрію Анатолійовичу. Цьому свідчать дані з реєстру авторських прав 2006 року.

«Щоправда, це не єдиний герб. У Києва є ще один аналогічний і затверджений рішенням Київради від 18.04.1995 року. Мені не відомо як герб нашого міста став приватною власністю, і чому влада використовує саме його», — пише нардеп.

Він зазначає, що Соломинський в будь-який момент може пред’явити Києву багатомільйонні претензії за незаконне використання його авторських прав. Качура допускає, що, можливо, таким і був початковий план.

Тепер він збирається звернутися до правоохоронних органів.