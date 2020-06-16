90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, — «слуга народу» Качура

Верховна Рада ймовірно сьогодні розгляне призначення ректора чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕМАЄ народний депутат «Слуги народу» Олександр Качура перед початком засідання ВР.

«Кадрове пропозицію по Міністерству освіти буде виноситися в зал. Вчора одного кандидата нам представили вже — Шкарлета. Він озвучив основні свої позиції. Вчора прем’єр-міністр представив його саме як кандидата в міністри освіти», — розповів Качура.

Відповідаючи на питання про те, коли урядові кадрові питання винесуть в зал, Качура сказав: «Питання по міністру освіти можуть сьогодні винести, думаю. Щодо міністра екології — ще дискутується. Він ще не був представлений на засіданні фракції. І ми не обговорювали, і не було опитування, і попереднього сигнального голосування за міністра екології. Я знаю, що він зараз проходить додаткові перевірки по тим фактам, які були опубліковані в ЗМІ. Зараз я не впевнений, що питання міністра екології буде виноситися на цьому тижні».

Качура додав, що питання того, чи буде сьогодні Рада розглядати призначення міністра освіти, залежить від того, коли внесе подання прем’єр-міністр. Зараз на порядку денному цього питання немає.

«Вчора була підтримка (Шкарлета на посаду міністра освіти. — Ред.) більшості серед тих, хто був присутній на засіданні фракції. Мабуть, 90% точно», — розповів нардеп, відповідаючи на питання про підтримку кандидата у фракції.

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського державного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, які претендують на посаду міністра освіти та науки.