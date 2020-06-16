Обама проведе збір коштів для кампанії Байдена

Колишній 44-й президент США Барак Обама проведе віртуальний збір коштів у рамках кампанії на підтримку свого колишнього віцепрезидента і кандидата на посаду майбутнього лідера країни Джо Байдена.

Про це повідомляє видання Axios, яке має запрошення на захід.

“Барак Обама проведе дебютний збір коштів для свого колишнього віцепрезидента за допомогою онлайн-новини наступного тижня, націленої на десятки тисяч дрібних донорів”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, така ініціатива Обами, запланована на 23 червня, “знаменує собою посилення участі колишнього президента у спробі перемогти президента Трампа”.

Обама просити потенційних вкладників пожертвувати будь-яку суму, яку ви можете” для “найважливіших виборів у нашому житті”, йдеться у запрошенні.