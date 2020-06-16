З’явилося відео відео затримання злочинців вкрали півмільйона в Києві

У Києві затримали двох іноземців, які викрали з автомобіля близько півмільйона гривень.

Як повідомляють в столичній поліції, зловмисники скористалися тим, що водій зайшов у приміщення АЗС, розбили скло в його машині і поцупили сумку з грошима.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, зловмисників вдалося затримати менш, ніж за добу. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження і встановили автомобіль, на якому вони втекли.

«Зловмисниками виявилися уродженці іншої держави 1982 і 1984 років народження. Один з них раніше судимий за аналогічний злочин, а інший за рішенням суду перебуває під домашнім арештом за скоєння пограбування», — зазначив він і додав, що в одного з затриманих під час обшуку вилучили частину вкрадених грошей.

Поліцейські з’ясували, що затримані діяли за заздалегідь обговореним планом — поки один з них розбивав скло в машині і забирав гроші, другий залишався за кермом і був готовий до негайної втечі з місця злочину

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їх перевірять на причетність до скоєння інших злочинів на території столиці.

Іноземцям повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд відправив їх під арешт з правом внесення застави у розмірі 630,6 тисяч кожному. Санкція інкримінованої їм статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком до 8 років.