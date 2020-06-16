Помер від удару блискавки

Що буде якщо вдарить блискавка? Варіантів два: ви або загину, або ні, назавжди залишивши на тілі дивний, але красивий візерунок.

Що відчувають люди, у яких вдарила блискавка, але вони залишилися живі?



За статистикою, з 10 людей, у яких потрапляє блискавка, дев’ять залишаються в живих.

Іноді вони зберігають у себе ту одяг. Обривки або обгорілі клаптики, які чомусь не викинули лікарі і медсестри, коли приводили в себе жертву несподіваного удару з небес, тому що так влаштований наш мозок, який абсолютно точно не забуде цього інциденту.





Ось як описує подію американець Джастін:

“Моє тіло було повністю паралізовано – я просто не міг рухатися. Біль була така… Я просто не можу описати її. Ну хіба що так: згадайте, як колись у дитинстві вас випадково вдарило струмом – так от, помножте те почуття на мільярд і уявіть цю біль у всьому тілі. Я бачив, як сліпуче біле світло оточує моє тіло – наче я в міхурі. Все навколо сповільнилося. Мені здавалося, що я тепер залишуся в цьому міхурі назавжди”.

Джастін вважає, що блискавка вдарила його в плече, пройшла крізь тіло й вийшла через ноги.

Хоча вижили часто показують місця, куди блискавка увійшла і де вийшла, точно сказати, яким маршрутом вона пронизала людини, досить важко, коментує Мері Енн Купер, лікар з Чикаго, довгий час вивчала блискавки, а зараз вийшла на пенсію.

Кожен рік блискавки забирають більше ніж 4 тисячі життів по всьому світу – це випливає з статистики 26 держав. (Реальні цифри загиблих від удару блискавки ще належить дізнатися, коли ми почнемо отримувати достовірну статистику з країн – зокрема, центральноафриканських.)

Незважаючи на те, що вижили продовжують жити, точно не можна сказати, наскільки безтурботним буде їх подальше існування. 200 000 000-вольтовий атмосферний розряд, звалився з неба зі швидкістю третину швидкості світла даром точно не проходить.

Перелік цих наслідків довгий і лякаючий: зупинки серця, туман в голові, напади та напади, запаморочення, болі в м’язах, глухота, головні болі, втрата пам’яті, втрата уваги, зміни у характері, хронічні болі…

Днями в Новосибірську блискавка вдарила в 25-річного хлопця. Як би сумно це не звучало, але він не вижив.

За попередніми даними, житель йшов по вулиці в грозу, в цей час в нього вдарила блискавка, внаслідок чого він загинув на місці. “За даним фактом проводиться перевірка»

Кілька годин тому аналогічна ситуація сталася на Кузбасі, де блискавка теж убила людину.

15 червня в Керчі блискавка вдарила у будівельника, але він вижив.

Чоловік працював на будівельному майданчику під час негоди. Блискавка потрапила в підйомний кран, до якого будівельник торкався. Його вдарило струмом у живіт.

Що робити?

Існує декілька правил поведінки під час грози, яка однаково небезпечна як в місті, так і за його межами. Не потрібно вільно прогулюватися в негоду.

1. Ні в якому разі не варто ховатися під деревами. Саме туди може потрапити розряд. Краще відійти на відстань, яка приблизно в два рази перевищує його висоту. Адже потрапляючи в землю, блискавка «розтікається». І її імпульсний струм створює різницю потенціалів на поверхні: так зване крокову напругу. Напруга тим менша, чим далі від місця удару. А вплив тим більше, чим ширше розставлені ноги.

До речі, це саме крокову напругу винне в тому, що худоба гине частіше людей – відстань між передніми і задніми ногами корови або коня набагато більше, ніж у людини.

2. В “чистому полі” прийняти “позу ембріона” : присядьте згорбившись навпочіпки. Ноги разом. Або встаньте – не смійтеся – на одну ногу, згадавши про небезпеку крокової напруги.

Не торкайтеся металевих предметів. Вийміть їх з кишень.

3. Під парасолькою краще не стояти, та й взагалі руки найкраще звільнити.

4. Якщо ви на машині, перечекайте грозу в ній. Всередину її блискавка не проникає, а “стікає” в землю.

5. Перебуваючи вдома, вимкніть електроприлади і газ. Не выглядывайте у вікна. Не розводьте вогонь у печі або каміні – грозовому розряду простіше пробити гаряче повітря. З аналогічної причини тим, хто смажив шашлик на природі, варто відійти від мангалу.

Температура блискавки 30 тисяч градусів – в п’ять разів вище, ніж на поверхні Сонця. Напруга може досягати 16 мільйонів вольт. Струм – 200 тисяч ампер.

Кожен день атмосфера обрушує на Землю приблизно 8 мільйонів блискавок. Ймовірність того, що яка-небудь ударить конкретно у вас невелика: максимум 1 до 600 000. Але вона існує.

Якщо вірити фізики, блискавок взагалі не повинно бути, оскільки повітря – сам по собі громовідвід.

Знаєте хто винуватець? Сонце!

Його так званий сонячний вітер – теж потік заряджених частинки високих енергій. І вони іонізують повітря, створюючи “проходи” для блискавок.