Офіс генпрокурора хоче заарештувати Порошенка з альтернативою застави у 10 млн грн — Портнов

В Офісі генерального прокурора України подали клопотання до суду про взяття колишнього президента Петра Порошенка під варту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень у справі про незаконне призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко, за яким йому вручили підозру.

Про це у вівторок, 16 червня, повідомляє юрист Андрій Портнов у своєму Телеграм-каналі.

«Офіс генерального прокурора клопоче перед судом про взяття Порошенко під варту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень у справі, в якій йому ДБР вручило підозра», — написав Він.