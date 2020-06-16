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Офіс генпрокурора хоче заарештувати Порошенка з альтернативою застави у 10 млн грн — Портнов

16.06.2020

В Офісі генерального прокурора України подали клопотання до суду про взяття колишнього президента Петра Порошенка під варту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень у справі про незаконне призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко, за яким йому вручили підозру.

Про це у вівторок, 16 червня, повідомляє юрист Андрій Портнов у своєму Телеграм-каналі.

«Офіс генерального прокурора клопоче перед судом про взяття Порошенко під варту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень у справі, в якій йому ДБР вручило підозра», — написав Він.

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