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Росія задумала створити «непотоплювану» бойову машину: що про неї відомо

16.06.2020

У Росії розробляють «непотоплювану» версію комплекту ППО «Тор-М2», здатну плавати.

Про це заявив начальник військової протиповітряної оборони Збройних сил РФ Олександр Леонов в інтерв’ю журналу «Національна оборона», передає lenta.ru.

“Розробляється модифікація “Тор-М2” на спеціалізованому колісному шасі. Основною вимогою, що пред’являються до бойовій машині, є подолання водних перешкод уплав», – сказав він.

За його словами, планова поставка Тор-М2 триватиме до 2027 року, що забезпечить оснащеність підрозділів і стабільність для оборонних підприємств.

«Тор-М2» є глибоко модернізованими зразками сімейства комплексів ППО «Тор», що відрізняються ракетою 9М338К. Порівняно з попередніми версіями, боєкомплект на бойовій машині збільшено з 8 до 16 ракет. Перші зразки цієї техніки надійшли в розпорядження військових в 2016-му», – додав Леонов.

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