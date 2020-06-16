Обшуки на держпідприємстві «Електроважмаші»: в обхід санкцій постачали продукцію російському заводу

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна держпідприємства «Завод Електроважмаш», з якого в обхід санкцій поставляли до Брянського машинобудівного заводу (РФ), зараз на харківському заводі тривають обшуки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових урік.

Під поглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП «Завод «Електроважмаш» до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Усі розрахунки проводилися у російських рублях», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукція ДП реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від фактичної собівартості.

«За попередньо встановленими даними, внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів державному підприємству заподіяно шкоду на суму 1 млн 100 тис. грн.

Наразі у приміщеннях «Електроважмашу» проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема — щодо реалізації за аналогічною схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення», — додали у відомстві.