Захист Стерненко відмовили у відведенні судді

Захист Сергія Стерненко відмовлено рішенням суду у відводі судді Шевченківського райсуду Києва Олени Мелешак. Про це Стерненко повідомив в Telegram.

«У відведенні упередженої судді Мелешак відмовлено рішенням судді Сидорова», — написав він.

Стерненко зазначив, що рішення без мотивувальної частини.

Раніше кореспондент телеканалу «112 Україна» зазначив, що перед 12:30 підозрюваний Сергій Стерненко під’їхав до суду, дав інтерв’ю пресі і зайшов до зали суду. Втім, судове засідання не почалося і у 12:30 з-за того, що адвокати просили про відвід судді. Причини такі, що не довіряють судді Олені Мелешак з-за особистого конфлікту в інших кримінальних процесах, судових процесах, які, власне, і здійснює ця суддя.

Як повідомлялося, вчора ввечері Шевченківський районний суд виніс рішення по справі Стерненко і постановив відправити підозрюваного цілодобовий під домашній арешт на два місяці. Також у рішенні суду йдеться, що Сергію Стерненко цілодобово заборонено залишати місце своєї реєстрації. Він також зобов’язаний здати на зберігання слідчому закордонний паспорт та інші документи, які дають право залишати межі України.