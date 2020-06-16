У Київському лабцентре шестеро лаборантів вже три місяці без вихідних роблять тести на коронавірус — Степанов

Київський лабораторний центр, де роблять тести на Covid-19, вже три місяці працює без вихідних. У середньому минулого тижня там проводилося близько 400 тестувань на добу.

Про це в ході онлайн-брифінгу 16 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відео оприлюднено в Facebook.

«Київський лабораторний центр у середньому минулого тижня робив близько 400 тестувань на добу. Його потужність до тисячі тестів на добу. Якщо ми говоримо про фінансування — він фінансується за рахунок державного бюджету, за рахунок статей громадського здоров’я», — сказав Степанов.

За словами міністра, проведенням тестів на коронавірус в установі займаються шість лаборантів.

«Якщо мені не зраджує пам’ять, то працюють там сьогодні шість лаборантів, які безпосередньо роблять тести. Досить напружений у них графік, за що я їм дуже вдячний. Тому що вони працюють без вихідних протягом трьох місяців. Велике спасибі вам, шановні працівники Київського лабораторного центру, а також інших лабораторних центрів», — сказав Максим Степанов.

Степанов про лабораторіях — з 05:25