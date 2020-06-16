6 випадків, коли вітаміни і БАДи можуть серйозно зашкодити здоров’ю

Вітаміни не так безпечні, як ми звикли думати.

Вітаміни біологічно активні добавки можуть підтримати наше здоров’я і заповнити дефіцит необхідних речовин (втім, все одно кращим вибором буде збалансоване харчування). Але тільки в тому випадку, якщо приймати їх за призначенням лікаря і строго дотримуючись правил. Перевірте, чи не допускаєте Ви цих поширених помилок, через які вітаміни можуть серйозно зіпсувати ваше здоров’я.

Приймати вітаміни замість збалансованого раціону

Вітаміни можуть тимчасово замінити збалансовану дієту, але повністю замінити правильний раціон вони не в змозі. Приймайте вітаміни і добавки, якщо з яких-небудь причин ви не можете отримувати різноманітне і повноцінне харчування; приймайте добавки, щоб компенсувати сезонних дефіцит будь-яких вітамінів — але не робіть це постійною стратегією. І завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж почати прийом.

Порушувати правила зберігання

Вітаміни вимагають до себе такої ж уваги, як і інші медичні препарати. І навіть від незначного порушення правил зберігання або прийому можуть істотно змінити свій вплив на наш організм. Тому уважно вивчайте правила зберігання і ні в якому разі не порушуйте.

Приймати добавки з високим вмістом кофеїну

Якщо ви думаєте, що кофеїн – це тільки кава, то ви глибоко помиляєтеся. Чай, напої, шоколад і навіть деякі десерти — все це містить кофеїн. І якщо додатково до них ви приймаєте кофеїновмісні добавки, ви можете розплатитися за це тахікардією, гіпертонією, порушеннями сну і навіть захворюваннями серцево-судинної системи.

Приймати вітаміни натщесерце

З усього списку вітаміном і мікроелементів тільки деякі підходять для прийому натщесерце. Всі інші, якщо приймати їх на голодних шлунок, можуть викликати відчуття нудоти, болю в животі та інші неприємні відчуття. Краще приймайте вітаміни після їжі – про всяк випадок.

Поєднувати непоєднуване

Якщо ви приймаєте будь-які ліки, будьте особливо обережні з вітамінами і БАДами: багато з них можуть посилювати, послаблювати або зовсім «скасовувати» дію ліків. І в підсумку ви можете отримати ефект, прямо протилежний тому, на який розраховували. А деякі поєднання можуть бути і зовсім смертельно небезпечні. Або уважно вивчайте взаємодію ліків і біодобавок, або зовсім відмовтеся від прийому на час курсу лікування.

Приймати вітаміни перед здачею аналізів

Якщо вам належить здача аналізів або будь-які інші медичні тести, краще не приймати ніяких добавок як мінімум за добу до здачі біоматеріалу. А також варто сказати лікарю, які саме добавки ви приймаєте: їх вплив може привести до несподіваних результатів лабораторних тестів і утруднити правильну постановку діагнозу.