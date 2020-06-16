В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

Українських користувачів торгової площадки OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.
Про це розповів Оглядачеві один з читачів, ледь не попався на цю схему. Йому вдалося «розколоти» шахрая, який врешті-решт зізнався, що подібними аферами в Україні займаються «команди» відразу в кілька сотень людей.
Як діє схема
«У мене в чаті будинку обговорювали нову шахрайську схему на OLX. Один з сусідів майже повівся», – розповів читач.
Схема зазвичай виглядає так:
Людина знаходить товар, домовляється про його купівлю через OLX доставку.
Оформляє замовлення.
Через якийсь час продавець каже, що не може активізувати доставку, мовляв, є якісь проблеми.
Потім продавець каже – сайт OLX йому надіслав повідомлення, що доставка призаморожена у зв’язку з тим, що є ймовірність, що акаунт хотіли розкрити зловмисники.
Покупець отримує СМС нібито від OLX, що замовлення заблокували і його просять звернутися в службу підтримки та деактивувати його, щоб отримати гроші назад. При цьому висилають посилання з адресою нібито служби підтримки з чатом (зразок olx.ua.help/). Однак це підроблена посилання, яка не має відношення до OLX.ua, а належить зловмисникам.
У цьому чаті шахраї намагаються переконати, що була хакерська атака на аккаунт і «служба підтримки» вирішила перевірити, чи справді справжній покупець замовляє товар.
Після цього шахраї вибачаються і виставляють форму для вторинного замовлення товару. Однак це і є пастка, і в форму ні в якому разі не можна вводити свої дані.
«Мене зупинило те, що я ніколи не спілкувався зі службою підтримки OLX по чату, тільки по електронній пошті. І то – я встиг внести дані картки, але одразу заблокував. Сьогодні мою картку «промацали» – намагалися зняти невелику суму. Причому не в гривнях, а в рублях», – розповів читач.
Шахрайство на OLX
Шахрайство на OLX
Хто стоїть за схемою
Читач розповів, що перевірив посилання, яку отримав від зловмисників. Вона веде до сайту, який зареєстрований в Ростові-на-Дону (Росія), а не в США, як у справжнього OLX.ua.
Перевірка шахрайського сайту
Перевірка цього сайту
Перевірка шахрайського сайту
Читач розповів, що вступив з шахраями в переписку, і вони зізналися, що дійсно працюють з Ростова. В «офісах», які обманюють людей в Україні, за кілька сотень людей. А деякі організації, які дурять росіян, нараховують і по 500 осіб.
Фрагмент листування з шахраями
Фрагмент листування з шахраями
Фрагмент листування з шахраями
Фрагмент листування з шахраями