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В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

16.06.2020

Українських користувачів торгової площадки OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.

Про це розповів Оглядачеві один з читачів, ледь не попався на цю схему. Йому вдалося «розколоти» шахрая, який врешті-решт зізнався, що подібними аферами в Україні займаються «команди» відразу в кілька сотень людей.

Як діє схема

«У мене в чаті будинку обговорювали нову шахрайську схему на OLX. Один з сусідів майже повівся», – розповів читач.

Схема зазвичай виглядає так:

  • Людина знаходить товар, домовляється про його купівлю через OLX доставку.

  • Оформляє замовлення.

  • Через якийсь час продавець каже, що не може активізувати доставку, мовляв, є якісь проблеми.

  • Потім продавець каже – сайт OLX йому надіслав повідомлення, що доставка призаморожена у зв’язку з тим, що є ймовірність, що акаунт хотіли розкрити зловмисники.

  • Покупець отримує СМС нібито від OLX, що замовлення заблокували і його просять звернутися в службу підтримки та деактивувати його, щоб отримати гроші назад. При цьому висилають посилання з адресою нібито служби підтримки з чатом (зразок olx.ua.help/). Однак це підроблена посилання, яка не має відношення до OLX.ua, а належить зловмисникам.

  • У цьому чаті шахраї намагаються переконати, що була хакерська атака на аккаунт і «служба підтримки» вирішила перевірити, чи справді справжній покупець замовляє товар.

  • Після цього шахраї вибачаються і виставляють форму для вторинного замовлення товару. Однак це і є пастка, і в форму ні в якому разі не можна вводити свої дані.

    • «Мене зупинило те, що я ніколи не спілкувався зі службою підтримки OLX по чату, тільки по електронній пошті. І то – я встиг внести дані картки, але одразу заблокував. Сьогодні мою картку «промацали» – намагалися зняти невелику суму. Причому не в гривнях, а в рублях», – розповів читач.

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    Шахрайство на OLX

    Шахрайство на OLX

    Хто стоїть за схемою

    Читач розповів, що перевірив посилання, яку отримав від зловмисників. Вона веде до сайту, який зареєстрований в Ростові-на-Дону (Росія), а не в США, як у справжнього OLX.ua.

    Перевірка шахрайського сайту

    Перевірка цього сайту

    Перевірка шахрайського сайту

    Читач розповів, що вступив з шахраями в переписку, і вони зізналися, що дійсно працюють з Ростова. В «офісах», які обманюють людей в Україні, за кілька сотень людей. А деякі організації, які дурять росіян, нараховують і по 500 осіб.

    Фрагмент листування з шахраями

    Фрагмент листування з шахраями

    Фрагмент листування з шахраями

    Фрагмент листування з шахраями

     

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