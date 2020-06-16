Кулеба повідомив про провокації на Закарпатті для розпалювання ворожнечі з Угорщиною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку – спроба дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області та розслідуванням займаються правоохоронні органи.

Про це він написав у Facebook.

«Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорских настроїв в Україні та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах», — зазначив Кулеба.

Також він додав, що українські угорці, як і представники інших нацменшин, є невід’ємною частиною українського суспільства.

«Незважаючи на всі словесні і фізичні провокації вірю, що Україна і Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній однієї із сторін. Буду працювати над цим з Петером Сійярто (міністр закордонних справ Угорщини – ред.)», — підсумував він.