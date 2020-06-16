МАУ відкрила регулярні рейси з Києва в дві європейські столиці

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновила регулярні рейси з Києва в Амстердам і Париж. Про це повідомляє прес-служба МАУ.

За попередніми даними, перші рейс Київ — Амстердам — Київ запланований на 16 червня, Київ — Париж — Київ» — на 17 червня.

Однак у системі бронювання купівля квитків недоступна, оскільки система показує, що квитки на даний рейс або недоступні, або були розкуплені.

Також уточнимо, що на рейс в Амстердам зможуть потрапити тільки громадяни Нідерландів, інших країн ЄС, а також іноземці, дипломати і українці з робочими візами або видом на проживання в ЄС та в інших випадках, визначених країною в’їзду.

Відзначимо, що в Париж зможуть полетіти громадяни Франції, інших держав ЄС, українці з посвідченнями на проживання в ЄС, до всього по приїзді є обов’язковим проходження 14-денного карантину.