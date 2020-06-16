Зеленський: Україна повинна отримати доступ до вакцини від COVID-19 нарівні з іншими країнами

Україна повинна отримати доступ до вакцини від COVID-19 нарівні з іншими країнами, коли така буде виготовлена.

Про це у вівторок заявив Президент Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження коронавіруса,.

Як відзначили в прес-службі, Володимир Зеленський поставив завдання посилити переговори на міжнародній арені щодо співпраці в придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена.

«Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавіруса і тримайте Україну високо на порядку денному», — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди уклали контракт з британською компанією AstraZeneca на купівлю майбутньої вакцини проти коронавіруса.