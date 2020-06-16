«Ми спочатку мінімальний розмір оплати підвищуємо, роздаємо гроші всяким алкоголікам і нищебродам, а потім плачемся, чому у нас все хреново. Краще б бізнесменам допомогли», – заявила телеведуча Вікторія Боня, розмірковуючи про поправки в Конституцію. Очевидно, що на тлі Тарзана і Йосипа Пригожина колишню учасницю «Дому-2» обділили увагою.

Відомий борець з вишками 5G, чіпами і кровососами з різних елітних прошарків Америки і Європи Вікторія Боня всіма можливими способами «перетягує на себе ковдру» хайпи. Людей перестало бомбити від її думки з приводу чіпування і впливу 5G-вишок, зате стало бомбити у Боні.

Її «філософські» думки з приводу поправок вилилися в словесне нетримання, що вона «вилила» на бідних передплатників. Мало того, що вони регулярно стежать за її життям в Монако, міркуваннями на тему життя у Франції та іншої «буденністю», так ще й абсолютна більшість потрапляє під категорію «нищебродов і безробітних» на думку зірки.

Вікторія Боня не скупиться на висловлювання і видає абсолютно нестримані фрази: «Я працюю, заробляю гроші чесною працею, плачу податки, і вони підуть кудись там в Усть-Херуйск на підвищення зарплати». Тупа зірка не хоче визнати, що за свій достаток і розкішне життя вона повинна дякувати своїх передплатників.

У своїх висловлюваннях і думках Боня непостійна. Вона закликає припинити плодити нероб і халявщиків, пропонує підписатися на 31 обліковий запис і отримати 600 тисяч рублів (зароблених на цих самих «нищебродах»).

