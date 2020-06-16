Надя Дорофєєва продемонструвала вихідні її мрії

Українська співачка, колишня вокалістка гурту “Время и стекло” Надя Дорофєєва вирішила потішити себе відпочинком на свіжому повітрі.

Нещодавно Надя нарешті змогла повернутися до свого робочого ритму та поділилася з улюбленими підписниками позакадровою світлиною. При цьому, дівчина вирішила також дозволити собі відпочинок наодинці на свіжому повітрі.

У своєму фотоблозі Надя оприлюднила відеоролик у якому продемонструвала вихідні своєї мрії. Цього разу співачка вирішила поснідати наодинці не запрошуючи до столу свого коханого чоловіка. Сидячи на терасі, Надя постала у сукні з квітковим принтом та тарілкою смачної пасти та келих з мартіні перед нею.

Примітно, що відеоролик було побудовано завдяки стоп-кадрам. В кінці знаменитість щиро посміхаючись підіймає келих з алкоголем. У дописі до відео, дівчина вирішала нагадати підписникам про важливість побути інколи наодинці.