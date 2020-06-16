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Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині

16.06.2020

За попередніми даними, частина каменів має історичну цінність.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Місцеві жителі організували скупку незаконно видобутого каменю, який в подальшому експортували за межі країни поза митного контролю. Також при експорті використовували підроблені документи про його походження.

Правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою близько 858 кг. Вартість каменів, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США. Серед вилученого є камені, які важать більше кілограма і мають історичну цінність. Ціна такого каменя на «чорному» ринку починається від 10 000 доларів США.

Процесуальні заходи тривають.

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