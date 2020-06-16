У Кабміні назвали критичною ситуацію з інфляцією в Україні

В Україні склалася критична ситуація з інфляцією. Про це під час прес-конференції заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

“Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція”, – сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

За даними Держстату, у річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція в 2019 році склала 4,1%.

“Всі країни Євросоюзу і США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат для працівників. І, оскільки Україна не знаходиться в зоні євро і американської валюти, депресія також щодо торгових балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим, як стимулювати економіку, в тому числі програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки “дотиснути”, – пояснив міністр.

“Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей”, – зазначив Петрашко і додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно відстежує ситуацію.