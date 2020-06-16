Розширене партнерство з НАТО не допоможе Україні вирішити спір з Угорщиною, – Столтенберг

Той факт, що Україна стала партнером Північноатлантичного альянсу з розширеними можливостями, не знімає питання про блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО із-за мовного закону.

Про це з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга пише “Інтерфакс-Україна”.

“Союзники прийняли рішення надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, тому що Україна довела, що вона дуже цінний партнер НАТО. Це – шлях подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною”, – сказав Столтенберг.

Втім, за його словами, актуальною залишається проблема блокування засідань Комісії Україна-НАТО Угорщиною унаслідок мовного закону. Генсек НАТО сподівається, що рішення цього питання вдасться знайти.