Професор Гиака розповів парламенту Великобританії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

Коронавірус здатний перетворити легкі своїх жертв в те, в чому важко дізнатися людські органи.

Як пише The Guardian, про це парламенту Великобританії розповів професор серцево-судинних наук Мауро Гиака.

Вірус залишає по собі надзвичайно масивні пошкодження. Тому, як зауважив професор Мауро Гиака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається «повне порушення архітектури легенів». Вчений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні «реальні проблеми» для тих, кому вдалося пережити COVID-19.

Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гиака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, котрі померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавіруса в легенях, а також незвичайні зрощені клітини.

«Те, що можна побачити в легенях людей, у яких до їх смерті хвороба тривала більше місяця, — це щось зовсім не схоже на звичайну пневмонію, грип або SARS. Там виникає масивний тромбоз. Повне знищення архітектури легенів. В деяких випадках навіть не можливо дізнатися, що колись це були легкі», — пояснив учений.

«Утворюється велика кількість дуже великих зрощених клітин, які заражені вірусом. У них 10-15 ядер. Я переконаний, що це пояснює унікальну патологічність COVID-19. Це не просто хвороба, яка виникає через вірус, який вбиває клітини, що значно ускладнює терапію», — додав він.

Його свідчення прозвучали в ході слухань в Палаті лордів, в яких беруть участь учені та лікарі. Всі вони останні 6 місяців були змушені розбиратися з природою COVID-19 після того, як хвороба з’явилася в Європі.

Професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл входить в урядову групу з пошуків вакцини. Він розповів, що зрозуміти, виникає у людей імунітет до коронавируус, можна буде під час другої хвилі пандемії у Великобританії, яка зараз стала дуже ймовірною.

«Враховуючи те, що карантин майже скасовано, ми повертаємося до роботи і бачимо значне зростання рівня зараження. Я буду здивований, якщо нам вдасться уникнути другої хвилі», — сказав він.

«Думаю, цей питання в тому, чи буде у нас спочатку низка спалахів, а потім друга хвиля, або відразу друга хвиля», — додав Белл.

Новий пік дозволить Службі охорони здоров’я Англії перевірити імунітет близько 100 тисяч співробітників лікарень, в яких виявили коронавірус і антитіла раніше.

За словами Белла, друга хвиля дозволить перевірити, як вірус буде реагувати їх імунна система. До того часу це майже неможливо.