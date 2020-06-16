В Україні за час карантину правоохоронці склали 12,5 тис. протоколів, всього порушники заплатили 4,5 млн грн. Як з’ясувалося, далеко не завжди суди погоджувалися з доводами поліцейських або місцевих органів влади і штрафували.

Також не понесли покарання всі власники магазинів, які продовжували вести бізнес. Однак дісталося українцям, що виходив у парки або забули одягнути маску на вулиці.

Докладніше про те, за що карали на «ізоляції».

За що суди відмовляються штрафувати

Судячи з матеріалів Реєстру судових рішень, досить часто порушників можна уникнути штрафу. Зазвичай знаходять недоліки в протоколах, складених місцевими властями або поліцією. Або посилаються на те, що інцидент стався на території, не підконтрольною даному суду.

Маскували бізнес і стукали: кого карали за порушення карантину в Україні

Наприклад, суд Миколаєва розглядав справа безробітного, який 5 квітня торгував ковбасою зі своєї машини. Поруч знаходилося чотири людини, які бажають придбати продукт. На продавця поліція склала протокол,але суддя вирішив, що чоловік не винен і не порушував карантин.

У тому ж Миколаєві суд Ленінського району звільнив від сплати штрафу водія маршрутки. 19 березня в його автобусі поліція виявила 22 пасажири, що перевищувало норму перевезення (належить не більше 10 осіб). Водія визнали винним. Однак він не заплатив штраф, бо порушення виявилося незначним.

Викликали поліцію з помсти

Нерідко клієнти магазинів або перукарських викликали поліцію і писали скарги на підприємців. Так, у Тернопільській області в місті Бучач місцева мешканка викликала правоохоронців в бутік, де сама ж купила жіночу білизну і колготки.

Правда, на судовому засіданні з’ясувалося, що між власницею магазину і свідомою громадянкою існує конфлікт. Тому суд не взяв до уваги відео, як заявниця робить покупку, господиню бутіка виправдали.

В Черкаській області був випадок, коли начальник одного з відділень поліції доручив підпорядкованої перевірити підозрілий магазин. Коли вона туди зайшла, двері були відкриті, а всередині знаходилась власниця і ще одна жінка.

Обидві переконували, що не працюють, а просто прийшли витерти пил на полицях. Суд їм повірив і не покарав.

Часто карали перукарів

В Ізмаїлі клієнтка здала перукаря, у якого обслуговувалася на карантині. Як виявилося, вона працює барменом в тій будівлі. На суді дівчина заявила, що прийшла в салон на зачіску і манікюр. Сама майстер заперечувала свою провину і говорила, що вийшла підстригти тільки своїх співробітників. Однак суд вирішив, що жінка повинна заплатити штраф в 17 тис. гривень.

Штраф за стрижку бороди

Також не пощастило перукаря з міста Олександрія на Кіровоградщині. Поліція зняла відео, як вона працювала 28 березня. Жінка запевняла, що насправді в салоні її товариш, який допомагав їй зняти бойлер і відключити опалення, а за це вона його поголила. Ще нібито там була її знайома, яка прийшла позичити грошей. Але суд не повірив і призначив штраф у 17 тисяч гривень.

На Волині поліція і представник обладміністрації накрили салон, де власниця як раз обслуговувала клієнтку. Та запевняла, що жінка не може фарбувати волосся вдома, то із-за алергії, то через зламаного бойлера, тому з нафарбованою головою приїхала в перукарню змити фарбу. Суд такої версії не повірив. Однак майстри не покарали, оскільки час вийшло – подія відбулася 12 квітня, а засідання відбулося 11 червня, коли всі перукарні вже були відкриті.

Маскували бізнес і стукали: кого карали за порушення карантину в Україні

В Одесі постраждав «Barbershop Frizоr». Коли прийшла поліція, два барбера продовжували стригти бороди клієнтам. Тепер їм доведеться заплатити 17 тис. грн.

Треба відзначити, що в багатьох випадках суди відмовлялися карати перукарів, оскільки було недостатньо доказів. А самі майстри запевняли, що просто зайшли забрати речі, прибрати приміщення.

В Україні карали перукарів за порушення карантину

Підприємці йдуть від покарання

Часто суди не карають підприємців, які явно порушують правила карантину.

Так, у Херсонській області в місті Олешки уникнув покарання власник магазину пластикових вікон. До нього навідався перевіряючий, але крім чоловіки в приміщенні нікого не було, тому суд вирішив, що той нічого не порушив.





Маскували бізнес і стукали: кого карали за порушення карантину в Україні

Те ж саме відбулося і в Чернігові. Там не покарали директора ТОВ «Черниговтор». Суд послався на відсутність доказів – чеків або даних свідків.

У Вінниці 20 травня, коли ще була заборонена робота непродовольчих магазинів, поліцейські натрапили на працюючу торгову точку. Однак суд справу закрив: в протоколі не було зазначено конкретного порушення.

У Маріуполі суд не став карати господиню кафетерію, яка продовжувала приймати відвідувачів 18 березня, після закриття по всій країні закладів громадського харчування.

Не захотів на обсервацію і не треба

Часто суди ставали на бік громадян, які поверталися з-за кордону і не хотіли проходити обсервацію. Так, 23 квітня українець перетинав пункт пропуску «Гоптівка» в Харківській області, але відмовився підписувати угоду на «ізоляцію». Суд повернув протокол прикордонникам, вважаючи, що документ недостатньо правильно оформлений.

Маскували бізнес і стукали: кого карали за порушення карантину в Україні

У Стрию Львівської області суд пробачив місцевого жителя, якого поліція затримала в парку. Сам порушник розповів, що вийшов з будинку прогулятися, але дуже захотів поїсти, тому сів на лавочку перекусити.

У Чернігівській області громадянин самовільно залишив місце обсервації і повернувся додому. На нього оформили протокол,проте суддя визнав документ недостатньо конкретним, тому повернув його в поліцію.

Вийшов без маски – штраф

Під час карантину поліція активно ловила не тільки підприємців, але й звичайних громадян, що вирішили підзаробити, а також тих, які гуляли по вулиці без масок або в лісі.

Наприклад, у Полтавській області суд покарав жителя села Оржиця за те, що 25 березня під час карантину він торгував насінням овочів. На відміну від власників магазинів, яким вдавалося піти від відповідальності, продавець потрапив на 17 тисяч гривень.

У Сумах оштрафували відвідувача, який зайшов в магазин без маски

Суд з тренером, який переплив Дніпро в знак протесту, триває

Тренер хотів пройти в Гідропарк, але його не пустили

Не став суд у Києві карати і тренера, який 6 квітня в знак протесту, що його не пускають на спортивний майданчик у столичному Гідропарку, вирішив переплисти Дніпро. Він побачив недоліки в поліцейському протоколі і відправив його на доопрацювання. Розгляд справи у Дніпровському суді Києва триває.

Марина Петик