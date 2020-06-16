Mini випустить два нових кросовера

Компанія Mini поповнить свою модельну лінійку двома новими кросоверами.

Нагадаємо, зараз марка Mini належить німецькому концерну BMW і випускає три- і п’ятидверний хетчбек, кабріолети і кросовери з впізнаваним фірмовим дизайном. Найближчим часом лінійку виробника поповнять ще два представника сегменту SUV – один з яких буде мати електричну «начинку», а другий – стандартний ДВЗ.

Спочатку планувалося, що першим «зеленим» автомобілем Mini стане 3-дверний хетчбек, створений за зразком концепту Rocketman, який показали ще в 2011 році. Однак, згідно з даними британського видання Autocar, на спочатку на конвеєр стане 5-дверний кросовер, який за своїми габаритами буде схожий з BMW X1.

Другою новинкою Mini, імовірно, може стати ще один кросовер, але вже з двигуном внутрішнього згоряння.