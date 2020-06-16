Заявив про безгрошів’я Пригожин купує будинок. Вартість особняка майже 4 млрд

Музичний продюсер Йосип Пригожин, поскаржився на важку фінансову ситуацію зірок естради під час вимушеного карантину, розглядає придбання елітного будинку на Рубльовці за 55 мільйонів доларів (3,827 млрд рублів). Про це на своєму youtube-каналі розповів журналіст Андрій Караулов.

«Йосип Пригожин і Валерія незабаром поліпшать свої житлові умови», — розповідає Караулів. За словами журналіста, мова йде про котеджі за 55 мільйонів доларів, розташованому в елітному селищі «Сади Маєндорф» на Рубльовці. Попередній власник будинку — колишній топ-менеджер «Русала» Олександр Булигін, який зараз проживає в Лондоні, додав Караулів. Засновником компанії «Русал» є бізнесмен Олега Дерипаска.

Раніше музичний продюсер випадково згадав про свою нерухомості в Швейцарії. В інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва» Пригожин спочатку заявив, що не володіє нерухомістю за кордоном, а потім похвалився своєю дачею на Женевському озері.

Йосип Пригожин з початком карантину по коронавирусу в Росії заявив, що багато зірок шоу-бізнесу виявилися в безгрошів’я через скасованих концертних турів. Потім, за інформацією агентства Defense News, продюсер жартома опублікував відео, на якому показав свій позашляховик преміум-класу.