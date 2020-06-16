У минулому році сім’я директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА придбала будинок і землю на Київщині

У 2019 році доходи сім’ї директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитра Науменка (на фото) зросли порівняно з попереднім роком більш ніж у 2,5 рази. Крім того, дружина чиновника стала власницею будинку та двох земельних ділянок в селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київщини.

Про це KV стало відомо з декларації директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитра Науменка за 2019 рік.

Згідно з даними декларації, загальний дохід його сім’ї в 2019 році склав 2,95 млн гривень. Сам Дмитро Науменко на посаді директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА за рік заробив 550 тисяч гривень. Весь інший дохід сім’ї чиновника принесла його дружина. На своєму основному місці роботи у вигляді заробітної плати вона заробила за рік 126,5 тисяч гривень, ще 2,3 млн гривень дружина чиновника отримала в результаті відчуження майнових прав та нерухомого майна.

Примітно, що за підсумками 2018 року родина Дмитра Науменка також вдвічі збільшила свій дохід порівняно з попереднім роком. Таким чином, сім’ї чиновника вдалося два роки поспіль помітно збільшувати свій дохід.

Як випливає з декларації чиновника, у лютому 2019 року його дружина стала щасливою власницею будинку площею 180 м. кв. і двох земельних ділянок (площею 553 м. кв. і 469 м. кв. відповідно) в селі Ходосівка Києво-Святошинського району. Вартість цієї нерухомості, згідно з даними декларації, на дату придбання становила 1,59 млн гривень.

Крім нової нерухомості сім’я Дмитра Науменка продовжує володіти квартирою в Києві площею 125,7 кв.м і двома гаражами. Порівняно з минулим роком, з декларації чиновника зникли квартира в Києві площею 76,29 м. кв. і колишня торік недобудованої квартира в столиці площею 45,88 м. кв.

Автопарк Науменко за рік не зазнав змін і раніше, складається з одного автомобіля BMW X3 2015 року випуску, що належить дружині директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Кількість задекларованих чиновником готівки в 2019 році склало 74 тисячі доларів. Роком раніше Дмитро Науменко зберігав готівкою 88 тисяч доларів. Також роком раніше дружина Дмитра Науменка зберігала на банківських рахунках 50 тисяч доларів, які зникли з декларації чиновника за 2019 рік.

Нагадаємо, в 2018 році дохід сім’ї директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА збільшився в два рази – з 505,6 тисяч гривень до 1,07 млн гривень. Зокрема, зарплата Дмитра Науменка на посаді директора департаменту збільшилася майже в 3 рази. Також значний дохід був отриманий за рахунок відчуження майна.

Раніше KV писала, що директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Оксана Колтик задекларувала 458,2 тисяч гривень, що зберігаються на її банківських рахунках. Роком раніше на рахунках чиновниці було вдвічі менше коштів. При цьому дохід Оксани Колтик в 2019 році збільшився порівняно з попереднім роком всього на 151,8 тисяч гривень. Як головному финконтролеру КМДА вдалося за рік удвічі збільшити накопичення – невідомо.

Відзначимо, що Дмитро Науменко очолює Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА з 17 липня 2017 року. Діяльність департаменту та сферу ЖКГ в Києві курирує заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Загальний дохід сім’ї заступника голови КМДА Петра Пантелєєва в 2019 році склав 2,64 млн гривень. Це на 1,6 млн гривень більше, ніж загальний дохід сім’ї чиновника в 2018 році.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко у своїй щорічній декларації вказав що в 2019 році він отримав дохід у розмірі 1,02 млн гривень. Всього лише близько третини доходу було отримано мером Києва у вигляді заробітної плати. Більшу ж частину доходів столичний градоначальник отримав від німецького Deutsche Bank.

КиевVласть

Ігор Бровко