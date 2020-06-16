Нардеп розкрив, як у Зеленського зібралися повернути воду

Депутати «Слуги народу» виключили зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, дві компанії, які займаються постачанням води у Крим.

Мова йде про Управління Північно-Кримського каналу та Управлінні Головного Каховського магістрального каналу, які раніше згадувалися в законопроекті №2831-1 авторства президентської фракції.

Про це заявив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин агентству «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 16 червня.

«Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим, щоб забезпечувати потреби окупантів.

У законопроекті №2831-1 авторства «Слуги народу» з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу і Управління Головного Каховського магістрального каналу.

Це два державних підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим української водою», – розповів Юрчишин.

На його думку, дії «слуг народу» – це спроба знайти механізм відновлення постачання води в Крим.

«Дивним чином у законопроекті, який ініціювали депутати більшості, зникає заборона на приватизацію державних підприємств, які забезпечують роботу кримських каналів.

Що це? Черговий прояв непрофесіоналізму або реалізація російських планів?» – запитав нардеп.