У Міненерго проігнорували заяву Зеленського про закупівлі “Центренерго” вугілля з РФ

У Міненерго фактично проігнорували заяву Зеленського про закупівлі “Центренерго” вугілля з РФ.

Про це заявив в інтерв’ю “ОЛІГАРХУ” власник групи “Укрдонивест” Віталій Карпачов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі з шахтарями заявив, що не розуміє, чому «Центренерго» закуповує російський вугілля. Відповідаючи на питання, чи було з приводу цього факту якесь розгляд в Міністерстві енергетики, Карпачов заявив:

– Ні, наскільки я знаю. 2 грудня минулого року президент видав указ № 874/2019 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки», контроль за його виконанням було покладено на керівництво РНБО.

Що ми маємо зараз? Стабілізацією роботи українських виробників вугілля, налагодженням збуту та іншим ніхто не займається. Називаємо речі своїми іменами – сьогодні вугільні держпідприємства проїдають бюджетні гроші, а вся вугільна галузь перебуває в стані стагнації. Нові лави та нові об’єкти з повітря не з’являться…

Також Віталій Карпачов повідомив, що не зустрічався з виконуючою обов’язки міністра енергетики Ольгою Буславец. А відповідаючи на питання “Займається зараз міністерство енергетики рішенням проблем вугільної галузі?”, заявив: “Буславец заявила, що є пропозиція Європейського союзу про якусь програму виходу з кризи. Кожен приходить міністр намагався зробити щось нове. Але це щось нове, як правило, завжди накладається на старе. Починають вигадувати якусь програму, яка завжди чомусь відстає від сучасних реалій”.