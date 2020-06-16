Кілька сотень людей у Берліні відправили на карантин через спалах COVID-19

У берлінському районі Нойкельн 369 квартир закрили на карантин після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавирусной інфекцією.
Про це пише Spiegel з посиланням на представника департаменту охорони здоров’я Берліна Фалько Лику, – передає Медуза.
Скільки людей опинилися в карантині, Лику точно не знає. Але мова йде про декілька сотень чоловік.
В одній квартирі в будинках Нойкельна, як пише Spiegel, можуть жити до десяти осіб (у цьому районі живуть в тому числі мігранти з арабських країн).
Яким чином вірус потрапив в Нойкельн, неясно. Першими захворіли два школяра.
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