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Кілька сотень людей у Берліні відправили на карантин через спалах COVID-19

16.06.2020

У берлінському районі Нойкельн 369 квартир закрили на карантин після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавирусной інфекцією.

Про це пише Spiegel з посиланням на представника департаменту охорони здоров’я Берліна Фалько Лику, – передає Медуза.

Скільки людей опинилися в карантині, Лику точно не знає. Але мова йде про декілька сотень чоловік.

В одній квартирі в будинках Нойкельна, як пише Spiegel, можуть жити до десяти осіб (у цьому районі живуть в тому числі мігранти з арабських країн).

Яким чином вірус потрапив в Нойкельн, неясно. Першими захворіли два школяра.

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