Сеть повеселили забавные фото котов и собак, которые нашкодили, но ни о чем не жалеют

Без кота и жизнь не та!
Четверолапые питомцы – это источник радости и умиление каждого владельца. Они всегда рядом и готовы поднять настроение. Но и от всяких “хулиганских” дел никогда не откажутся. И вот доказательства.
У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой…
У кота-оптимиста миска заполнена наполовину. У кота-пессимиста миска наполовину пуста. И только у кота Шредингера миска – пуста и полна одновременно.
У нашего кота к каждому в нашей семье свой интерес: жену он любит за то, что она ему покупает вкусняшки и убирает за ним горшок, сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе, я же его интересую, как человек, употребляющий валерьянку.
– Ваш пес покусал моего сына!
– Да вы что?! Барс такой добрый! Он и кошки ни разу не обидел!
– Простите, а что у вас рука перебинтована?
– Да не обращайте внимания! Сама виновата, суп Барсику пересолила!
– Ничтожество, ты создан с единственной целью – прислуживать мне, своему господину! Повинуйся мне, или я уничтожу тебя и весь твой род! – Киса, киса, что ты там мяукаешь? Кушать хочешь? Иди ко мне, кис-кис…
– Я вчера кота курицей покормила, он прям радовался. Даже спать ко мне пришёл. – Кот спит с тобой за еду?
Кошачий список дел: 1) Орать, чтобы покормили 2) Съесть полмиски 3) Орать просто так.