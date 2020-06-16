Хто такий Володимир Євдокимов і чому Пінчук хоче зробити його міністром внутрішніх справ?

Судячи по тим поддавкам, в які влада грає з «справою Стерненко» – вона не розуміє, що стала жертвою технології. І діє саме так, як технологія їй наказує. Відступила – отримай нічний марш до будинку Президента. Тим самим перетворивши звичайну кримінал в політичну справу, в якому противником Стерненко стає вже сам Президент Зеленський, а не Венедиктова. Основною метою розгортається нині технології є Президент Зеленський. Але перед цим «соросятам» необхідно змістити людини, що утримує країну від анархії – міністра внутрішніх справ – Авакова. Для цього, власне, нинішні вуличні протести і влаштовуються. Адже зрозуміло, що якщо годинами принижувати і нападати на поліцейських, рано чи пізно, у кого-то не витримають нерви і поліцейський застосує силу. Що і стане приводом для подальшої розкрутки протестів. Все просто. Як у США. Там ще простіше. Досить вирвати у поліцейського шокер або напасти на нього – отримаєш кулю. Просто по протоколу, навіть не з-за нервів. Але, повернемося в Україну. Кого ж «соросятня» хоче «призначити» замість Авакова? Природно, людини Пінчука – головного ставленика Сороса в Україні. І цією людиною є Володимир Євдокимов. Типовий «бізнес-мент», а на додачу ще й відвертий «сепар».

Нагадаємо історію цього персонажа. У Молдові не так давно проходив судовий процес щодо виконавців спроби замовного вбивства підприємця Володимира Плахотнюка. За головною версією слідства, замовником виступив кримінальний авторитет Григорій Карамалак, який сьогодні проживає в Росії, проте впливає на політичне життя Молдови.

Виконавці замовлення були визнані судом винними.

Сьогодні мало хто згадує про те, що цих та багатьох інших злочинів можна було б уникнути, якби не інцидент, який стався в Україні у 2003 році.

14 липня 2003 року Григорій Карамалак на прізвисько «Болгар», який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з 1998 року за вимагання, бандитизм і вбивства, був затриманий в столичному аеропорту «Бориспіль». Після затримання його помістили в СІЗО міста Бориспіль, де він повинен був дочекатися екстрадиції до Молдови.

Оскільки Карамалак був, м’яко кажучи, непростим укладеним, до нього в СІЗО стали навідуватися такі ж непрості гості. Наприклад, за інформацією ЗМІ, молдаванина неодноразово відвідував» і колишній на той час керівником головного управління кримінального розшуку МВС Володимир Євдокимов. До речі, цю посаду Євдокимов нібито отримав за те, що здав підопічних кримінальників Генпрокуратурі для того, щоб на них навісили участь у замовному вбивстві Гетьмана.

За однією з версій, на візити Євдокимова до Карамалаке звернув увагу начальник київського главку Василь Зарубенко і поставив камеру на «прослушку». Завдяки цьому стало відомо, що Євдокимов пропонує Карамалаку звільнення в обмін на 5 млн доларів і «роботу» під «дахом». «Завданням» повинна була стати організація зміщення в Одесі «кримінального короля» Олександра Ангерта по кличці «Ангел», і його ОЗУ. Карамалак нібито взяв паузу, яку вирішив використовувати вже сам Зарубенко, запропонувавши авторитету угоду за 3 млн доларів без всяких зобов’язань.

Далі нібито за наказом Зарубенко в ряді ізоляторів тимчасового тримання в районах оголосили про закриття через антисанітарію і «неналежних умов утримання ув’язнених» (в перелік, зрозуміло, потрапив і Бориспільський ІТТ). Карамалаку вивезли в ізолятор р. в Іванків на іншому кінці області, ближче до білоруському кордоні.

За іншою версією, Євдокимов сам інформував Зарубенко про «важливе злочинця» та санкціонував вивезення в Іванків. Відповідно, гроші теж забрав сам. Через три дні, коли минули всі формальні строки тримання під вартою та не надійшло нових паперів від Генеральної прокуратури, начальник УБОЗ київського обласного главку міліції Василь Топчій нібито особисто на джипі вивіз авторитету на кордон.

Падіння і злет

Скандал розгорівся неабиякий, по справі проходила вся верхівка обласної міліції. Проте всі як по команді, давали свідчення на Зарубенко, а не на Євдокимова. При цьому під суд пішли Топчій і начальник Іванківського райвідділу Леонід Сингаївський, безпосередньо організовував втеча на місці. Євдокимов при цьому вийшов «сухим з води» і, більше того, до 2004 року лише зміцнював свої позиції в зв’язках з кримінальним світом.

Зокрема, опозиційне видання «Грані» писало про те, що Євдокимов в 2004 році був звільнений Миколою Білоконем з посади через занадто тісних «нетрадиційних» зв’язків з кримінальними авторитетами типу донецького «Футболіста». За однією з версій, під цією кличкою переховувався відомий також на прізвисько «Міша Косой» Михайло Ляшко, співвласник скандального ТЦ «Білий Лебідь» і підпільної сигаретної фабрики «Хамадей» в Донецьку. За іншою версією «Футболістом» називали авторитету Володимира Полубатко, який спочатку війни на Донбасі засвітився у фінансуванні терористів. Подальше участь і роль Євдокимова в цих подіях може бути підтвердженням другої версії.

«Помаранчеву революцію» Євдокимов пересидів проректором в Київському юридичному інституті МВС, а потім був радником посольства України в Росії. Недоброзичливці вважають, що в Москві ще в ті роки шановний міліціонер міг пройти вербування спецслужбами Росії. Що знову-таки позначилося на його подальших діях і пособництві терористам на початку 2014 року в Луганську. Втім, не допомогло оперативно передислокувати з Криму свою яхту Marquis 690 вартістю в декілька сотень тисяч доларів (до речі, звідки вона у чиновника?).

Оскільки прийшла після Кучми нова «демократична» влада не наважилася провести люстрацію, то вже в лютому 2005 року Євдокимов повернувся на роботу в міліцію, очоливши «рідний» Дніпропетровський облглавк. А вже з грудня 2005 – і до березня 2010 – працював при урядах Тимошенко, Єханурова та Януковича – заступником міністра.

Роки «покращення» досвідчений апаратник пересидів в комерційних структурах, а після Революції гідності – знову повернувся в міністерство, вже на посаду першого заступника. Практично кримінальне минуле, хабарництво, звинувачення в кришуванні наркотрафіку та інші речі нікого не збентежили. Пінчук все порішав.

У міністерстві Євдокимов тут же «заспівав» з іншим, не менш одіозним заступником «з минулого» — Володимиром Хоменком. Маючи чималий досвід «роботи» з бізнесом, «солодка парочка» тут же ініціювала масові перевірки великих зернотрейдерів та інших компаній за заявою нікому невідомої асоціації імпортерів і експортерів. У список “жертв” потрапили “Сантрейд” (Bunge Україна), Louis Dreyfus Commodities і Alfred C. Toepfer International, “Київміськбуд”, Миронівський хлібопродукт. Фактично мова йшла про рекет. Третім у групі був керівник департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС Василь Пісний, якого через рік вдарить з ноги народний депутат Володимир Парасюк вже в статусі заступника начальника управління «К» Служби безпеки України.

Протеже Пісному склав якраз Євдокимов. Негласно Пісного називали також «гаманцем» СБУ – старшим за вирішення економічних питань з бізнесом.

Один з Одеси

Втім, найбільш цікавим є те, як Володимир Євдокимов впровадив своїх людей в різні структури сьогодні для виконання різних операцій вже після своєї відставки в грудні 2014 року.

Спостерігачі вважають, що це саме екс-заступник міністра внутрішніх справ стоїть за низкою скандалів між правоохоронцями, ініційованих як в інтересах однієї із сторін, так і з метою реалізувати власні амбіції. Зокрема, мова йде про скандал з «рюкзаками Авакова», «підставою» агента НАБУ у справі Діни Пимаховой з Державної міграційної служби та інших.

Ці завдання реалізовують вірні підлеглі Євдокимова, які залишаються з ним у контакті навіть коли генерал пішов на пенсію. Перший такий «помічник» — це Борис Індиченко, керівник Другого відділення детективів НАБУ (секретна розвідка), колишній працівник УБОЗ, якого нібито негласно відрядили від Генпрокуратури контролювати грошові потоки.

З Євдокимовим вони цілком могли зійтися на грунті інтересу до персони «Ангела» з Одеси, якого екс-заминистра планував «продати» Карамалаку на початку 2000-х. Оскільки в подальшому саме Індиченко, очолюючи місцевий карний розшук, отримав негласну кличку «мент Ангела» за тісну співпрацю з авторитетом.

До речі, подейкують, що ще під час служби в Одесі Індиченко неодноразово хвалився своїм паспортом громадянина Росії, а товариші вважали, що він обслуговує не тільки економічні інтереси авторитету «Ангерта», але і інформаційні потреби ФСБ.

Крім того, його також вважали «куратором» Одеського морського порту та Морського транспортного банку. Потім Індиченко був переведений в Київ.

«УБОЗ в той час фактично був доданий в посилення СБУ і активно працював з опозиційним партіям. І Борис Індиченко був у перших рядах цієї таємної війни. І зараз, через 15 років, практично весь чинний політикум йому дуже добре знайомий», — писали ЗМІ.

Після недовгого перебування у якості начальника Управління спеціальних операцій у серпні 2010 року Індиченко був звільнений з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Євдокимов не кинув підопічного і забрав з собою в службу безпеки банку «Кредит Дніпро».

Після того, як Євдокимова «закликали» назад на службу, він забрав з собою Індиченко на посаду Директора департаменту оперативної служби МВС.

За однією з версій, обидва були звільнені, оскільки не хотіли виїжджати налагоджувати роботу в зону АТО. Чи То з-за сумнівних російських зв’язків Євдокимова, то через яхти в Криму, то через зв’язків з луганськими сепаратистами і «Футболістом».

Індиченко після цього з’явився в НАБУ як «няньки» Ситника та організатора найтупіших провокацій, які розвалювалися в суді. А Євдокимов став «рішалою» в Генпрокуратурі. В інтересах співвласника «АТБ» Геннадія Буткевича та інших магнатів, готових платити гроші. Ось що про це писало видання «Наш Київ».

Хто такий Володимир Євдокимов?

Головні факти про колишнього заступника міністра МВС, який “курує” фальсифікацію справ ГПУ і СБУ.

Уявіть, що в елітний департамент Генеральної прокуратури чи в “козирне” підрозділ Служби безпеки приходить не має відношення до цієї структури чоловік і починає розписувати “дорожні карти” щодо фальсифікації кримінальних справ. Здавалося б – фантастика. Але екс-прокурор “департаменту Кононенко-Грановського” в Генпрокуратурі Дмитро Сус у своєму резонансному інтерв’ю американському журналісту Тодду Вуду стверджує протилежне – це звичайна історія.

Зокрема, за словами Ісуса, колишній заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов проводив наради в їх департаменті з питання фальсифікації справ проти народного депутата Сергія Рибалки.

За словами Ісуса, Євдокимов робив це за дорученням співвласника корпорації “АТБ” Геннадія Буткевича, який хотів знищити колишнього зятя – Рибалку. За інформацією джерел у правоохоронних органах, аналогічні наради Євдокимов проводив (або проводить?) та в Службі безпеки. Зокрема, саме він нібито координував недавні обшуки управлінням СБУ в Сумській області виробничих потужностей компанії сім’ї Риболовлі в Дніпрі.

За словами адвоката Андрія Грубского, появу сторонньої особи в будь-якому з підрозділів правоохоронних органів, та ще й з вказівками, як поводитися і як фальсифікувати справи – це явна корупційна схема, яку має розслідувати НАБУ.

Ми вирішили нагадати читачам, хто такий Володимир Євдокимов, щоб було зрозуміло, кого саме Геннадій Буткевич найняв для дискредитації Риболовлі і чому співробітники ГПУ і СБУ (а можливо і Нацполиции?) погоджуються підкорятися цій людині в настільки неоднозначних справах.

Харків-Луганськ: Рекет, наркотики, шантаж

Генерал Володимир Євдокимов – один з найбільш одіозних співробітників правоохоронних органів України за останні 15-20 років. Перші згадки про його зв’язки з кримінальними авторитетами сягають корінням у середину 1990-х роках, коли він працював у Харкові.

“Харківська міліція і сьогодні є одним з найбільш жорстких підрозділів, але тоді тортури, вбивства і насилля з боку міліціонерів були в порядку речей. Навіть у такому середовищі проти Володимира Євдокимова кілька разів порушували службові розслідування за надмірний прояв сили, шантаж і рекет, але, зрештою, були змушені з ним розпрощатися, відправивши в сусідню Луганську область”, — писали ЗМІ про це періоді.

У 1995-1998 році Євдокимов вже був першим заступником глави УМВС Луганської області – начальником управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ). Там він створив цілий злочинний трест, де усуненням неугодних, рекетом і шантажем займалися спільно представники міліції та криміналітету.

“За часів пана Євдокимова на чолі Луганського Убозу місцева організована злочинність в області відчувала себе повними господарями регіону, яким міліція заважала тільки щомісячними грошовими поборами”, — писало про це періоді видання “Обком”. Саме за це проти Євдокимова нібито навіть було заведено кримінальну справу, однак незважаючи на бажання особисто міністра Юрія Кравченка віддати “відірвався” міліціонера під суд, покарання – завдяки “кругової поруки” — тому все ж вдалося уникнути.

Євдокимов, Лазаренко і справа Гетьмана

З Луганська Євдокимов був переведений в Дніпропетровськ, подалі від кримінальних авторитетів, про зв’язки з якими гули кабінети МВС у Києві. Однак і там через кілька років після перекладу Євдокимов очолив карний розшук. Примітно, що переклад з Луганська відбувся після подій, інформація про які лише обривками відображена на сторінках ЗМІ. Зокрема, той же “Обком” писав, що, не маючи особливих успіхів у цьому регіоні, Євдокимов “здав” “підопічних” кримінальників Генеральній прокуратурі в якості підозрюваних у справі про вбивство голови Нацбанку Вадима Гетьмана (тоді ці “сліди” повинні були привести до Павла Лазаренка) і отримав подальше підвищення.

Щоправда не одразу, а після короткої “зупинення” у Дніпропетровській області, де до 2001 року Володимир Євдокимов також очолив УБОЗ. Одним з ключових подій у цей період став рейдерське як би його назвали сьогодні захоплення ринку “Озерка”.

А в останні три роки перед Помаранчевою Революцією, у часи “махрового кучмізму” Євдокимов очолює департамент карного розшуку МВС. У 2005 повертається до Дніпропетровська вже головою УМВС. Ця “зупинка” стала знаковою для подальшої долі одіозного міліціонера. Саме тут він познайомиться з колишнім прем’єр-міністром Юрієм Єхануровим, який далі буде “супроводжувати” кар’єрне зростання Євдокимова аж до посади першого заступника міністра МВС.

Наприклад, саме за протекцією Єханурова, як писали ЗМІ, в кінці 2005 року Євдокимов стає заступником міністра – начальником кримінальної міліції.

Євдокимов, кримінальні авторитети і наркотики

Газета “Грані Плюс” буквально за рік до цих подій – у 2004 – у фарбах описувала “роль і місце” Володимира Євдокимова в системі правоохоронних органів України. Зокрема, “Грані” писали про те, що Євдокимов в 2004 році був звільнений Миколою Білоконем з посади у Дніпропетровську через занадто тісних “нетрадиційних” зв’язків з кримінальними авторитетами типу донецького “Футболіста”. За однією з версій, під цією кличкою переховувався відомий також на прізвисько “Міша Косой” Михайло Ляшко, співвласник скандального ТЦ “Білий Лебідь” і підпільної сигаретної фабрики “Хамадей” в Донецьку. За іншою версією “Футболістом” називали авторитету Володимира Полубатко, який спочатку війни на Донбасі засвітився у фінансуванні терористів. Подальше участь Євдокимова в цих подіях може бути підтвердженням другої версії.

Першим заступником міністра Євдокимов працював включаючи період другого прем’єрства Віктора Януковича, мало не допрацювавши до президентських виборів. В цей час він налагодив контроль над обігом наркотиків в рідному Харкові – спільно з власником ринку “Барабашово” Олександром Фельдманом. Відгомони цього “бізнесу” були чутні і через кілька років, вже коли Євдокимов повернувся в “оновлене” МВС: його сину Сергію (також працює в системі МВС) ставили контроль над обігом наркотиків в Запорізькій області. Крім того, спільно з іншим заступником міністра Володимиром Хоменко – Євдокимов також “курирував” рекет великого бізнесу.

На період президентства Януковича Євдокимов “заліг на дно”. І не мав в принципі спливти, якби не події Помаранчевої революції і гримаси її лідерів, які вирішили, що “старий кінь борозни не псує”: навесні 2014 року Євдокимов знову став першим заступником глави МВС. За різними версіями, цьому сприяв або Юрій Єхануров або Геннадій Москаль, з яким Євдокимов теж плідно “співпрацював” ще в часи роботи в Луганській області.

Євдокимов і вбивство Сашка Білого

Незважаючи на відверто одіозну біографію, він відповідав за самий широкий спектр питань, наприклад, вербуючи криміналітет в зоні АТО. Про те, наскільки лютою ненавистю ненавидить добровольчі батальйони і все що з ними пов’язано Володимир Євдокимов, писав свого часу головний редактор видання “Цензор” Юрій Бутусов.

Особливо відзначився Євдокимов в “рідному” для себе Луганському регіоні, де ще під час перших тижнів сепаратистських рухів пролобіював призначення на посаду глави УМВС “обраного” бойовиками “народного міліціонера” Анатолія Науменка. Це викликало неабиякий скандал.

Як і неоднозначна і не до кінця расследованная роль Євдокимова у вбивстві одного з лідерів “Правого сектора” Сашка Білого (Олександр Музичко). “Правий сектор” і особисто Дмитро Ярош неодноразово висували ультиматуми МВС щодо звільнення Євдокимова.

Втім, генерал був знятий з посади тільки в кінці 2014 року, після виборів парламенту і формування нового уряду Арсенія Яценюка, в яке був спущений “десант” грузинських “фахівців” і першим заступником міністра стала Ека Згуладзе.

Той факт, що сьогодні Володимир Євдокимов роздає доручення правоохоронним органам, в тому числі і на прохання Геннадія Буткевича по справі Сергія Рибалки – не має викликати особливого подиву. По-перше, його вже “радили” повернути чолі Нацполиции Хатии Деканоїдзе в структуру МВС, як видатного професіонала.

По-друге, з самим Буткевичем вони могли зійтися на ґрунті спільного розуміння безкарності своїх незаконних дій і впевненості в круговій поруці системи. Адже співвласник “АТБ” у 1990-х рр. очолював охорону могутньої корпорації “ЄЕСУ”, а потім і особисто Павла Лазаренка, так що цілком міг бути причетний до організації вбивств і інших злочинів рівня розстрілу підприємця Євгена Щербаня в Донецьку в 1996 році.

Тому немає нічого дивного в тому, що, як розповідає Дмитро Сус, Євдокимов нічтоже сумняшеся приніс на нараду в спецдепартамент ГПУ папку роздруківок електронної пошти та звітів зовнішнього спостереження за Сергієм Рибалкою, не маючи для цього ніяких законних підстав, включно з рішенням суду. А начальник Суса Володимир Гуцуляк кинувся виконувати побажання зовнішнього “гостя” щодо фабрикування давно закритих кримінальних справ з метою “пришити” у них важкі статті для легалізації цієї “негласки”.

Вобщем, кандидатура на міністра внутрішніх справ вельми цікава. Кримінальний «бізнес-мент» зі зв’язками з російськими спецслужбами і відвертий «сепар» при цьому. Для чого ж такий міністр Соросу і його підопічним в Україні. Для реалізації давньої мети – знищення України як держави, її розчленування та утилізації. Однак, навряд чи український народ влаштує такий план.

В тему: Новий клієнт генерала Євдокимова – Саша Київський

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«Сімейні цінності» екс-заступник міністра внутрішніх справ

Олег Ізмайлов, для «ОРД»

Хто такий Володимир Євдокимов і чому Пінчук хоче зробити його міністром внутрішніх справ? оновлено: 16 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0