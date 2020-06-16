«З’явилися вигідні економічні проекти»: терорист Бородай розповів, для чого їздив в «ДНР»

Екс-прем’єр — міністр ДНР» і лідер Союзу добровольців Донбасу Олександр Бородай прокоментував свій нещодавній візит на непідконтрольний Україні Донецьк в інтерв’ю пропагандистському виданню.

Бородай повідомив, що поїздка в ОРДО пов’язана з появою «важливого економічного проекту»:

«Зараз у нас з’явилися і економічні проекти, пов’язані з „республіками“ Донбасу. Зараз ми працюємо над економічним проектом, який може стати для ДНР вельми вигідним. Якщо він справді здійсниться, то принесе Донбасу кілька тисяч робочих місць. Люди отримають відносно постійну високооплачувану роботу, а скарбниця республіки — суттєве поповнення. Над цим ми і працюємо. Тому я і їздив в ДНР».

За словами глави СДД, в його візиті, нібито було зацікавлене «керівництво ДНР», з яким він обговорив гуманітарні питання:

«Зокрема, питання про амністію для добровольців, які із-за різних правопорушень знаходяться в ув’язненні на території ДНР. На даний момент з цього питання працює спеціальна Комісія. Спочатку планувалося, що амністія пройде 9 травня — в День Перемоги, але з-за епідемії коронавирусной інфекції стався певний збій у роботі Комісії. Я сподіваюся, що найближчим часом Комісія повернеться до нормальної роботи і виконає поставлені перед нею завдання».