«Від 1,400 до 3,900 тисяч $»: ресурс ОРДО показав фото самих «бюджетних» квартир Донецька

Ресурси ОРДО опублікували добірку «бюджетних» квартир, розташованих в непідконтрольному Україні Донецьку.

За даними ресурсу, самим доступним варіантом у місті є трикімнатна квартира на першому поверсі, розташована на вул. Іловайська в Кіровському районі. Відзначається, що квартирі потрібний ремонт. За 62 кв. метра власник хоче 1 400 доларів.

За суму в 2 700 доларів у Петровському районі можна купити двокімнатну квартиру в двоповерховому будинку на першому поверсі.

$ 3 500 донеччани хочуть за двушку в районі площі Правди в Петровському районі. Квартира розташована на першому поверсі.

У Петровському районі міста можна придбати за 3 500 доларів однокімнатну квартиру, яка, нібито, знаходиться в хорошому стані.

У Петровському районі по вул. Красногоровская продається трикімнатна квартира загальною площею 45 кв. метрів за 3 900 доларів.