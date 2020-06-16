Віце-спікер Ради Олена Кондратюк носить ремінь вартістю 12 тисяч

Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк носить брендовий ремінь вартістю 12 тисяч гривень. Про це стало відомо з повідомлення у Фейсбук журналістки Анни Стешенко.

“Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Чорне плаття підкреслює ремінь — модель «Gancini» італійського бренду Salvatore Ferragamo. Такий в мережі хоч зараз можна купити за трохи менше 12 тис. грн, – написала коментуючи опубліковані знімки, Ганна Стешенко. –

Фото — Yan Dobronosov, Фейсбук А. Стешенко

«Пояс елегантного витонченого дизайну. Цей ексклюзивний універсальний аксесуар виконаний з розкішною натуральної шкіри і уособлює розкіш класу люкс історичного бренду. Він ідеально поєднується з будь-яким чином від класичних брюк до суконь з підкресленою лінією талією», — стверджують в описі. Не сперечаюся, красиво і, безсумнівно, елегантно”