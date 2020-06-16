Розвивається за лічені дні: Лікар зі Львова розповів, як змінився коронавірус

З початку епідемії коронавірус змінився і тепер розвивається набагато швидше. Про це повідомляє заступник директора Львівської інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

На думку Берника, великій кількості заражених коронавірусом, які зараз лікуються вдома, необхідно перебувати в лікарні. Він зазначив, що тепер пневмонія може розвинутися за лічені дні і абсолютно безсимптомно.

Медик розповів, що раніше людям говорили, що «швидку» треба викликати при таких симптомах, як задишка і ускладнення дихання, зараз вони часто відсутні.

При температурі нижче 38 градусів і загальної слабкості, вже на другий день може розвинутися пневмонія. На 7-10 день спостерігаються важкі ураження легенів, потребують тривалого та інтенсивного лікування. Лікар також розповів, що значно збільшилася кількість хворих COVID-19 у важкому стані. Лікування пацієнта, який потрапляє в реанімацію, може тривати до двох місяців.

Берник додав, що в інфекційній лікарні вже закінчуються місця. На сьогоднішній день там знаходяться 199 осіб, а розраховане медзаклад на прийом не більше 200 пацієнтів. При цьому в кожному відділенні персонал працює цілодобово.

За словами лікаря, незважаючи на збільшення навантаження, медики справляються, хоча дуже виснажені фізично і морально. Берник уточнив, що всі чекали спаду захворюваності та завершення пандемії, а ситуація погіршилася: збільшується кількість заражених, важких та летальних випадків.