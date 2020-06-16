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Поки підстав немає: Шмигаль повідомив, при яких умовах перенесуть ЗНО

16.06.2020

Для перенесення ЗНО необхідно, щоб на 100 тисяч жителів було більше 60 активних хворих COVID-19. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомляє Урядовий портал, підстав для перенесення ЗНО поки немає.

За словами Шмигаля, ЗНО можуть перенести тільки в разі, якщо на 100 тисяч жителів буде більше 60 активних хворих COVID-19, і в більш 50% областей будуть перевищені три загальнонаціональних показника: кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення, понад 50% ліжок в опорних лікарнях завантажено пацієнтами, і охоплення тестуванням становить менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

«В іншому випадку з 25 червня, тобто з наступного понеділка ми починаємо плановий процес ЗНО», — підкреслив Шмигаль.

 

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