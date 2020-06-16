Чоловік порізав себе ножем у тунелі київського метро

У Києві на червоній гілці метро пасажир з ножем забіг у тунель – його пораненого затримали правоохоронці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“На станції “Берестейська” зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці”.

У поліції розповіли, що чоловік з ножем стояв на платформі станції “Берестейська” та погрожував порізати собі. Потім від зіскочив на колії та забіг у тунель.

Рух вагонів працівники метрополітену одразу призупинили, а поліцейські протягом півгодини шукали чоловіка з пораненням живота у тунелі станції “Шулявська”. На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

Увага! Червона лінія!

Рух відновлено у звичайному режимі.

На станції «Берестейська» зафіксовано проникнення пасажира в тунель.

Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці.

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2020