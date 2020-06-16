Бойовики сьому добу блокують роботу КПВВ “Маріїнка”, – штаб ООС

Окупанти продовжують саботувати роботу контрольно-пропускних пунктів на Донбасі. Сьому добу поспіль російські війська і їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб в Донецькій області перетнути лінію розмежування в будь-яку зі сторін.

Про це інформує прес-центр ООС.

“КПВВ “Маріїнка” з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян дістатися до рідних домівок досі не функціонує”, – йдеться в повідомленні.

У Луганській області КПВВ “Станиця Луганська” здійснює пропуск громадян з перебоями. Вчора російські найманці повністю заблокували роботу цього пішохідного переходу не пропускаючи людей ні до підконтрольної уряду території України, ні в зворотному напрямку.

Сьогодні, 16 червня, контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” працював з 7.00 до 18.00. За цей час лінію розмежування у обидві сторони перетнули 155 громадян. Ще 2 людини окупанти не пропустили на непідконтрольну української влади частина Донбасу.

“Ніякої гарантії успішного перетину лінії розмежування немає, бо загарбники при наданні дозволу на перетин лінії розмежування керуються “списками бажаних осіб”. Спроби вільного переміщення людей в обох напрямках час від часу блокуються російськими найманцями”, – зазначають у штабі.

Зокрема, починаючи з 10 червня через контрольний пункт “Станиця Луганська” окупанти не пропустили 30 осіб. При цьому охочих перетнути лінію розмежування були сотні людей. Невідкладні соціально-побутові проблеми людей вперто ігноруються окупантами.