Наміри заарештувати Порошенко – це велика ганьба для Зеленського, – Аслунд

Наміри заарештувати п’ятого президента Петра Порошенка – це великий сором для президента Зеленського.

Про це пише в Twitter відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Якщо це правда, тоді це велика ганьба для Зеленського. Особисто їм обраний Генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенко. Чому б замість не заарештувати головного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 р. перебуває під санкціями США? “, – пише Аслунд.

Як відомо, ряд впливових світових політиків застеріг президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, екс-посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Також було оприлюднено спеціальну заяву, яку підписали голова делегації Європейського парламенту по зв’язках з Україною комітету асоціацію між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї Євронест Андрюс Кубілюс і віце-голова делегації Європейського парламенту по зв’язках з України Парламентського комітету асоціацію між Україною та Європейським Союзом Траян Бесеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні повинна дотримуватися принципів верховенства права і європейських цінностей, а справа Порошенко буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

