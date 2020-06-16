Єрмак замкнув на собі потоки «скруток» у податковій, – Лерос

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак може бути причетний до незаконної діяльності, на якому погорів перший заступник начальника ГУ Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко.

Про це в інтерв’ю Яніні Соколової розповів народний депутат з фракції «Слуга народу» Гео Лерос, коментуючи скандал з хабарем в 6 млн доларів.

«Я робив звернення до НАБУ з проханням допитати трьох людей, з якими Єрмак контактував з проханням зберегти його (Ілляшенко – Ред.) на посади заступником. Враховуючи натуру Ільяшенко, і подивившись його історію роботи в податковій, то це людина, яка починає працювати під будь-яку систему. Що стосується «скруток» та інших (корупційних – Ред.) моментів. Тому я не здивований, що Єрмак замкнув на собі всі ці потоки і конкретної людини, який був архітектором цих «скруток», – повідомив Лерос.