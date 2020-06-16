Високу смертність від коронавіруса небілого населення пов’язали з расизмом

Підвищена захворюваність коронавірусом серед смаглявого і темношкірого населення пов’язана з расизмом в британському суспільстві і ворожим ставленням до іммігрантів.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження, проведене за замовленням Міністерства охорони здоров’я Британії.

Згідно зі звітом дослідження, іноземці, які живуть у Британії, найчастіше біднішими простих громадян, так як упереджене ставлення до них з боку роботодавця (зокрема, недовіра іноземних дипломів і досвіду роботи, наявність акценту, і особиста неприязнь) впливають на рівень зарплати і сферу діяльності. У сумі ця фактори виливаються в тому, що іммігранти змушені економити на здорову їжу і заняттях спортом, що позначається на їхньому імунітеті, а також зважаючи розподілу професій, найчастіше контактують з людьми з-за роботи.

Крім того, іноземці рідше звертаються до лікарів на ранніх стадіях захворювання з-за тієї ж упередженості та пріоритету розподілу коштів. А саме цей фактор впливає на часту смертність від коронавіруса.

За підсумками дослідження вчені зробили висновок, що захворюваність коронавірусом і показники смертності серед представників різноманітних рас, крім білої, набагато вище. Так, на 100 тисяч білого населення припадає всього 36 летальних випадків серед жінок і 70 чоловіків, у той час як на 100 тисяч жителів азіатського походження — 78 і 163 смерті відповідно, на 100 тисяч чорного населення — 119 і 257 летальних випадків, а на 100 тисяч представників інших етнічних груп — 234 і 427 випадків.