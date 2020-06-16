У Держпраці пояснили, коли працівник може попросити відгуляти залишився відпустку перед звільненням

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Це прописано в у ст. 3 Закону «Про відпустки», нагадали в управлінні Держпраці у Хмельницькій області.

Так, у разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору.

У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.