В Ізраїлі зареєстрували рекордну захворюваність коронавірусом за добу

За останню добу в Ізраїлі зареєстрували рекордну кількість заражених коронавірусом — 258 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

Більша частина нових заражень зафіксована в Ізраїлі. Столицю називають новим осередком поширення вірусу. Всього в країні відомо про 3,7 тисячі актуальних пацієнтів, а всього з початку пандемії надійшло 19,4 тисячі повідомлень про захворювання.

За весь період померло 302 жителя країни, ще 39 громадян госпіталізовано за останню добу та 29 потрібно підключення до апарату ШВЛ.