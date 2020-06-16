В Ізраїлі зареєстрували рекордну захворюваність коронавірусом за добу

За останню добу в Ізраїлі зареєстрували рекордну кількість заражених коронавірусом — 258 осіб.
Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.
Більша частина нових заражень зафіксована в Ізраїлі. Столицю називають новим осередком поширення вірусу. Всього в країні відомо про 3,7 тисячі актуальних пацієнтів, а всього з початку пандемії надійшло 19,4 тисячі повідомлень про захворювання.
За весь період померло 302 жителя країни, ще 39 громадян госпіталізовано за останню добу та 29 потрібно підключення до апарату ШВЛ.
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