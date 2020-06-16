У Києві розпустилися унікальні троянди (фото)

У Києві розпустилася безліч унікальних видів троянд всіх кольорів – від білого до темно-червоного. Неймовірну красу можна побачити в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка на Печерську.

“Сад троянд цвіте і запрошує відвідувачів насолоджуватися цвітінням королеви квітів щодня з 10:00 до 18:00”, – йдеться на сторінці Facebook ботсаду.

На сторінці з’явилася майже тисяча неймовірної краси знімків цвітіння троянд.

Ботанічний сад відкрився для відвідувачів після ослаблення карантину з 11 травня. При відвідуванні не можна ходити групами понад три особи. Будь-які заходи, у тому числі екскурсії, заборонені.

Також у ботсаду розквітло унікальне тюльпанове дерево.