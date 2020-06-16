У Вірменії поліція буде штрафувати громадян без масок і паспорта

З 17 червня у Вірменії посилюються карантинні заходи по боротьбі з коронавірусом.

Так, громадяни, у яких при собі не буде маски і паспорта (ID-карти, посвідчення водія тощо), можуть отримати штраф у $40 (1070 грн за курсом).

Про це у вівторок, 16 червня, заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян на брифінгу за підсумками засідання комітету по боротьбі з поширенням коронавіруса, передає Armenpress.

«Відсутність паспорта і неношение масок будуть вважатися окремими правопорушеннями. Громадяни будуть оштрафовані на 10 тисяч драмів ($20 — 535 грн) за відсутність документу, що засвідчує особу і на 10 тисяч драмів за неношение маски», — сказав глава вірменського уряду.

Він зазначив, що носіння маски скорочує ризик зараження коронавірусом в кілька разів, тому уряд вимагає від кожного громадянина мати при собі засіб особистого захисту. Тим не менш, громадяни Вірменії не завжди слідують правилам, встановленим урядом.

За останніми даними, у Вірменії загальне число пацієнтів, заражених коронавірусом, досягло 17489. При цьому тільки за останню добу там підхопили інфекцію 425 осіб. Одужали від неї в країні 6 571 людей, померли 293.