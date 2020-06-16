В Амстердамі хочуть обмежити кількість туристів у місті

Жителі Амстердама створили петицію із закликом до міської влади обмежити кількість туристів.

Про це у вівторок, 16 червня, повідомляє видання «Dutch news».

За даними на другу половину дня вівторка петиція набрала більше 20 тис. підписів.

«Якщо кількість туристів підніметься до докоронавирусного рівня, то економіка і вулиці знову будуть під владою туристів», — сказав Мартійн Бадір, один з ініціаторів петиції.

Відзначається, що в Амстердамі обмеження через коронавіруса показали, кілька стара частина міста залежна від туризму.

Згідно петиції, місто має ввести двенадцатимиллионный ліміт на перебування туристів протягом наступних п’яти років, заборону на розвиток нових готелів і заборона або часткову заборону на оренду житла для відпочинку. Крім того, автори петиції хочуть різко збільшити туристичні податки.

Щоб організувати референдум з цього питання петиція повинна набрати 27 тис. підписів.

Тим часом туристи почали повільно повертатися в Нідерланди. На даний момент уряд дозволив в’їзд з країн ЄС та європейської економічної зони. Обмеження, як і раніше застосовуються для жителів Великобританії та Швеції, а також країн, що не входять в ЄС.