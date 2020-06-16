У Житомирі затримали підозрювану у викраденні дітей жінку

У Житомирі затримали жінку, яка нібито викрадала і утримувала дітей, заманюючи їх подарунками.
Про це повідомив портал TIMES.ZT, посилаючись на один з місцевих Telegram-каналів. Затримання в центрі міста в мікрорайоні Богунія провели правоохоронці Житомирського відділення поліції.
Свої дії жінка, як сказано в повідомленні, пояснила тим, що «їй так сказав бог». Попередньо, зловмисниця є жителькою Житомира.
Портал пише, що вона нібито запрошувала неповнолітніх до себе додому, обіцяючи подарувати їм дорогий подарунок. Погодилися вона закривала в приміщенні і утримувала.
Підкреслимо: офіційного підтвердження того, що сталося від поліції немає.
Затримана