У Житомирі затримали підозрювану у викраденні дітей жінку

У Житомирі затримали жінку, яка нібито викрадала і утримувала дітей, заманюючи їх подарунками.

Про це повідомив портал TIMES.ZT, посилаючись на один з місцевих Telegram-каналів. Затримання в центрі міста в мікрорайоні Богунія провели правоохоронці Житомирського відділення поліції.

Свої дії жінка, як сказано в повідомленні, пояснила тим, що «їй так сказав бог». Попередньо, зловмисниця є жителькою Житомира.

Портал пише, що вона нібито запрошувала неповнолітніх до себе додому, обіцяючи подарувати їм дорогий подарунок. Погодилися вона закривала в приміщенні і утримувала.

Підкреслимо: офіційного підтвердження того, що сталося від поліції немає.

Затримана