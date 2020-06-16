В Україні затримали іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за крадіжки золота

Оперативники карного розшуку поліції Чернігівській області затримали 52-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в крадіжці золотих виробів на суму в 25 тисяч євро.

Про це повідомляється на сайті МВС.

«Зловмисник розшукувався правоохоронними органами Азербайджанської Республіки з 2019 року. Йому інкримінують скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди та досконалої групою осіб за попередньою змовою. Сума збитку складає близько 25 тисяч євро», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що згідно із законодавством Азербайджанської Республіки, зловмисникові загрожує до 10 років ув’язнення. Ім’я затриманого іноземця не розголошується.

Фото: Нацполиция